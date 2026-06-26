Pülümür'de kara yolunda beliren yavru tilkiler kamerada
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde Kırmızı Köprü mevkisinde iki tilki yavrusu kara yolunda dolaşırken cep telefonuyla kaydedildi. Yavrular kısa süre sonra doğal yaşam alanlarına döndü.
Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Gökçekonak yolu, Kırmızı Köprü mevkisinde iki tilki yavrusu kara yolunda görüntülendi.
Doğal yaşam alanlarından yola çıkan tilki yavruları bir süre yol üzerinde dolaşırken, o anlar bölgeden geçen sürücü Sezer Aksöyek tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde çevrelerini meraklı gözlerle inceleyen yavru tilkiler, kısa süre sonra yol kenarındaki doğal yaşam alanlarına dönerek gözden kayboldu. - TUNCELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı