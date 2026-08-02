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Porsuk Çayı’ndaki çöp kirliliği dikkat çekti

Porsuk Çayı’ndaki çöp kirliliği dikkat çekti
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Eskişehir’de duyarsız kişiler tarafından atılan ve Porsuk Çayı üzerinde biriken envaiçeşit pislik, çevre ve görüntü kirliliğine neden oldu.

Eskişehir'de duyarsız kişiler tarafından atılan ve Porsuk Çayı üzerinde biriken envaiçeşit pislik, çevre ve görüntü kirliliğine neden oldu.

Kentin en önemli simglerinden olan Porsuk Çayı'nın Odunpazarı ilçesi Sümer Mahllesinden geçen kısmındaki çöp birikintileri göze çarptı. Suyun üzerinde biriken plastik şişeler, ambalaj atıkları, karton bardaklar görüntü kirliliğine sebep oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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