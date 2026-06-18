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Polatlı'da dolu yağışı etkili oldu

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı, tarım arazilerine zarar verdi ve trafik akışını aksattı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yağmur sonrasında dolu yağışına dönüştü. İlçe genelinde etkili olan dolu yağışı, tarım arazilerini ve trafik akışını olumsuz etkiledi. Vatandaşlar, dolu yağışından korunmak için çeşitli önlemler aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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