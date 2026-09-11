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Pervari’de su hasreti sona eriyor

Pervari’de su hasreti sona eriyor
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Siirt’in Pervari ilçesi Doğan köyünde yıllardır süren içme suyu sorunu çözüme kavuşuyor.

Siirt'in Pervari ilçesi Doğan köyünde yıllardır süren içme suyu sorunu çözüme kavuşuyor. Herekol Dağı eteklerinden köye uzanan 18 kilometrelik içme suyu isale hattı çalışmalarının yüzde 50'si tamamlandı.

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, İl Özel İdaresine ait iş makineleri ve personelle yürütülen çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi. Kamu kaynaklarının verimli kullanılması adına kurumun kendi imkanlarıyla yürütülen projeyle Doğan köyünün su sorununun kalıcı olarak çözüleceği belirtildi. İsale hattı çalışmalarını değerlendiren Vali Kızılkaya, hedeflerinin temiz ve kesintisiz içme suyunu en kısa sürede vatandaşların hizmetine sunmak olduğunu belirterek, projeye desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, bakanlara ve Siirt milletvekiline teşekkür etti.

Çalışmaları memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden köy sakinlerinden Rıdvan Aksu ise "Doğan köyümüz Siirt merkeze uzak ve yıllardır elektrik, yol ile su gibi temel sorunlarla mücadele eden bir yer. Valimiz Sayın Dr. Kemal Kızılkaya'nın yürüttüğü çalışmalar halk nezdinde büyük bir karşılık buluyor. Doğan köyü halkı adına Sayın Valimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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