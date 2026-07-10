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Patnos'ta leylekler yuvalarına temmuzda döndü

Patnos'ta leylekler yuvalarına temmuzda döndü
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde her yıl bahar aylarında yuvalarına dönen leylekler, bu yıl hava şartları ve mevsimsel değişiklikler nedeniyle temmuz ayında geldi. Kiptaş Camisi'nin kubbesindeki yuvalarına yerleşen leylekler, mahalle sakinlerini şaşırttı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde her yıl bahar aylarında yuvalarına dönen leylekler, bu yıl hava şartları ve mevsimsel değişiklikler nedeniyle temmuz ayında geldi.

Patnos ilçesi Çay Mahallesi'nde bulunan Kiptaş Camisi'nin kubbesindeki yuvalarına yerleşen 4 leylek, mahalle sakinlerinin ilgisini çekti. Patnos'ta genellikle mart ve nisan aylarında görülen leyleklerin bu yıl gecikmeli gelmesi, mahallede yaşayanları şaşırttı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi ve etkili olan yağışların, leyleklerin göç takviminde değişikliğe neden olduğu değerlendiriliyor.

KİPTAŞ Camisinin kubbesinde bulunan yuvalarına yerleşen leylekler, gün boyunca çevrede yiyecek ararken, akşam saatlerinde yeniden yuvalarına dönüyor. Mahalle sakinleri de yıllardır aynı noktada konaklayan leyleklerin dönüşünü memnuniyetle karşıladı.

Çay Mahallesi Muhtarı Ayhan Aksa yaptığı açıklamada, leyleklerin her yıl mahalleye bahar aylarında geldiğini söyledi. Bu yıl leyleklerin temmuz başında yuvalarına ulaşmasının dikkat çektiğini belirten Aksa, "Her yıl nisan ve mayıs aylarında mahallemizin misafiri olan, Kiptaş Camimizin kubbesini şenlendiren leyleklerimiz, bu sene dünya genelinde hissettiğimiz mevsim değişiklikleri nedeniyle ne yazık ki oldukça geç geldiler. Temmuz ayını bulmuş olsa da onları yeniden burada, yuvalarında görmek bizleri mutlu etti. Sonbahara kadar yine mahallemizin birer parçası olacaklar" dedi.

Aksa, leyleklerin mahalle için ayrı bir anlam taşıdığını dile getirerek, cami kubbesindeki yuvaların uzun yıllardır korunduğunu ifade etti.

Mahalle sakinlerinden bazıları da her yıl leyleklerin gelişini takip ettiklerini, bu yıl geç gelmelerine rağmen onları yeniden yuvalarında görmenin sevindirici olduğunu belirtti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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