Ağrı'da vatandaşlar imece usulü fidan dikerek geleceğe nefes oluyor

Ağrı'nın Patnos ilçesinde vatandaşlar, daha yeşil bir gelecek için bir araya gelerek imece usulüyle fidan dikti. Köy sakinleri, çocuklarına yeşil bir alan bırakmak amacıyla gönüllü çalışarak fidanları toprakla buluşturdu.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde duyarlı vatandaşlar, daha yeşil bir gelecek için harekete geçti. Kendi imkanlarıyla bir araya gelen köy sakinleri, önce traktörle araziyi işleyerek fidan dikimine uygun hale getirdi, ardından kazma ve küreklerle açılan çukurlara fidanları tek tek toprakla buluşturdu.

İmece usulü gerçekleştirilen çalışmada genç-yaşlı demeden herkes el birliğiyle çalışırken, dikilen fidanlar özenle yerleştirilip can suyu verildi. Tamamen gönüllülük esasına dayanan etkinlikte herhangi bir kurum ya da kişiden destek alınmadı.

Köy sakinlerinden Reva Sarıoğlu, amaçlarının çocuklara daha yeşil bir hayat alanı bırakmak olduğunu belirterek, "Çocuklarımıza yeşil bir alan bırakmak için kendi imkanlarımızla fidan dikiyoruz. İleride onların rahatlıkla oynayabileceği ve gölgesinde vakit geçirebileceği bir alan oluşturmayı hedefliyoruz" dedi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
