Park halinde alev alan aracı yaşlı kadın balkondan söndürmeye çalıştı

Park halinde alev alan aracı yaşlı kadın balkondan söndürmeye çalıştı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde alev alan park halindeki hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde alev alan park halindeki hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi. Alevleri fark eden yaşlı bir kadın, hortumla binanın 3'üncü katından yangını söndürmeye çalıştı.

Yangın, Haliliye ilçesine bağlı İpekyolu Mahallesi'nde bulunan Atiye Ağan Apartmanı otoparkında yaşandı. Park halinde bulunan ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, bilinmeyen bir nedenle aniden alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler otoparkı dumanla kaplarken, bina sakinleri kısa süreli panik yaşadı. Araçtan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İlk müdahale yaşlı kadından

Alevleri fark eden yaşlı bir kadın, hortumla binanın 3'üncü katından yangını söndürmeye çalıştı. Yaşlı kadının yangını söndürme çalışması takdir topladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, çevrede park halinde bulunan diğer araçlara ve apartmana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri, araç yangını ile ilgili inceleme çalışması başlattı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
