Elazığ'da sürü halinde dağ keçileri görüldü

Elazığ'ın Palu ilçesinde sürü halinde dağ keçileri görüntülendi.

Elazığ, zengin doğal yaşamı ve dağlık coğrafyasıyla birçok yabani hayvana ev sahipliği yapıyor. Bu çerçevede ilde sıklıkla görüntülenen dağ keçileri, bu sefer Palu ilçesi Güllüce köyünde görüldü. Bir süre arazideki ağacın yapraklarını yiyen keçiler, daha sonra gözden kayboldu.

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı