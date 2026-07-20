Elazığ'da sürü halinde dağ keçileri görüldü
Elazığ'ın Palu ilçesi Güllüce köyünde sürü halindeki dağ keçileri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Keçiler ağaç yapraklarıyla beslendikten sonra gözden kayboldu.
Elazığ'ın Palu ilçesinde sürü halinde dağ keçileri görüntülendi.
Elazığ, zengin doğal yaşamı ve dağlık coğrafyasıyla birçok yabani hayvana ev sahipliği yapıyor. Bu çerçevede ilde sıklıkla görüntülenen dağ keçileri, bu sefer Palu ilçesi Güllüce köyünde görüldü. Bir süre arazideki ağacın yapraklarını yiyen keçiler, daha sonra gözden kayboldu.
O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı