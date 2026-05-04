Osmaniye'nin yüksek kesimlerine kar yağdı

Osmaniye'de mayıs karı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Kent merkezinde yağmur etkili olurken, yüksek rakımlı bölgelerde ise kıştan kalma görüntüler ortaya çıktı. Özellikle Zorkun Yaylası ile Bahçe ilçesine bağlı İbişler Köyü Pik İstasyonu Radar mevkiinde etkili olan kar yağışı, kısa sürede çevreyi beyaza bürüdü.

Yoğun şekilde yağan kar, ağaçlar ve yayla yollarında kartpostallık manzaralar oluştururken, bölgedeki vatandaşlar bu anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı