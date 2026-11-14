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Osmaniye Kadirli'de kedi ile farenin dakikalar süren oyunu çevredekileri gülümsetti

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Osmaniye Kadirli'de kedi ile farenin dakikalar süren oyunu çevredekileri gülümsetti Haber Videosunu İzle
Osmaniye Kadirli'de kedi ile farenin dakikalar süren oyunu çevredekileri gülümsetti
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Savrun Çayı kenarında kedi ile fare dakikalar süren bir oyun sergiledi. Birbirlerini kovalayan kedi ve farenin hareketleri çevredeki vatandaşların ilgisini çekip gülümsetti; ilginç anlar kedinin fareyi gözden kaçırmasıyla sona erdi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Savrun Çayı kenarında bir kedi ile farenin dakikalar süren oyunu, izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.

Kadirli ilçesinden geçen Savrun Çayı kenarında bir kedi ile farenin hareketleri ilginç görüntülere sahne oldu. Birbirlerini kovalayarak adeta oyun oynayan kedi ve farenin dakikalar süren mücadelesi, çevredeki vatandaşların ilgisini çekti. Zaman zaman kediden kaçan fare, yaptığı ani manevralarla izleyenleri gülümsetti. İlginç anlar, kedinin fareyi gözden kaybetmesiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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