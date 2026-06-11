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Olukbaşı Yaylası'nda yıkım sürüyor, vatandaşlar evlerini boşaltıyor

Olukbaşı Yaylası'nda yıkım sürüyor, vatandaşlar evlerini boşaltıyor
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Osmaniye Olukbaşı Yaylası'nda kaçak olduğu tespit edilen 225 yapının yıkım çalışmaları devam ederken, vatandaşlar eşyalarını taşımaya başladı. Orman İşletme Müdürlüğü personeli de taşınma sürecinde yardımcı oluyor.

Osmaniye'de Amanos Dağları eteklerinde bulunan Olukbaşı Yaylası'nda hukuka aykırı olduğu tespit edilen 225 yapının yıkım çalışmaları sürerken, vatandaşlar evlerindeki eşyaları taşımaya başladı. Bazı vatandaşlara taşınma sürecinde Orman İşletme Müdürlüğü personeli de yardım etti.

Osmaniye Olukbaşı Yaylası Geyikdüzü mevkiinde işletmelere verilen izinlerin dışına çıkılarak inşa edildiği belirlenen 225 kaçak yapının yıkımına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, yapı sahipleri evlerinde bulunan eşyaları ve kullanılabilir malzemeleri sökerek başka alanlara taşımaya başladı. Yıkım çalışmalarının sürdüğü yaylada bazı vatandaşlar evlerini kendi imkanlarıyla boşaltırken, Orman İşletme Müdürlüğü personeli de eşyaların taşınmasına destek verdi. Evlerinden ayrılmak zorunda kalan vatandaşların taşınma hazırlıkları sürerken, bazı yapılarda söküm işlemlerinin devam ettiği görüldü.

Öte yandan iş makineleri eşliğinde sürdürülen yıkım çalışmalarının etaplar halinde devam ettiği, yıkımın tamamlanmasının ardından alanın yeniden doğal yapısına kavuşturulması için ağaçlandırma çalışmalarının yapılmasının planlandığı öğrenildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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