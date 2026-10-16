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Ordu'da rüzgarla yükselen dalgalar 2-3 metreye ulaşarak iskeleye çarptı

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Ordu'da rüzgarla yükselen dalgalar 2-3 metreye ulaşarak iskeleye çarptı
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Ordu'da rüzgarın etkisiyle yükselen dalgalar zaman zaman 2-3 metreye ulaştı; kıyıya vuran dalgalar dikkat çeken görüntüler oluşturdu. Sahil boyunca kayalıklara ve iskeleye çarpan dalgalar nedeniyle denizdeki hareketlilik sürerken, bazı vatandaşlar dalgaları seyretti.

Ordu'da rüzgarın etkisiyle yükselen dalgaların boyu zaman zaman 2-3 metreye ulaşırken, kıyıya vuran dalgalar dikkat çeken görüntüler oluşturdu.

Ordu'da denizde etkili olan rüzgar, kıyı kesimlerinde dalgaların yükselmesine neden oldu. Sahil boyunca etkisini gösteren dalgalar kayalıklara ve kıyıya vururken, denizdeki hareketlilik bir süre devam etti. Yer yer 2-3 metreye ulaşan dalgalar sahil kesiminde iskeleye çarparak görsel şölen oluşturdu.

Bazı vatandaşlar, sahilden denizi ve dalgaları seyretti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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