Ordu'da rüzgarla yükselen dalgalar 2-3 metreye ulaşarak iskeleye çarptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Ordu'da rüzgarın etkisiyle yükselen dalgaların boyu zaman zaman 2-3 metreye ulaşırken, kıyıya vuran dalgalar dikkat çeken görüntüler oluşturdu.

Ordu'da denizde etkili olan rüzgar, kıyı kesimlerinde dalgaların yükselmesine neden oldu. Sahil boyunca etkisini gösteren dalgalar kayalıklara ve kıyıya vururken, denizdeki hareketlilik bir süre devam etti. Yer yer 2-3 metreye ulaşan dalgalar sahil kesiminde iskeleye çarparak görsel şölen oluşturdu.

Bazı vatandaşlar, sahilden denizi ve dalgaları seyretti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı