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"Baykuş kelebeği" büyüklüğü ile görenleri hayrete düşürdü

'Baykuş kelebeği' büyüklüğü ile görenleri hayrete düşürdü
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Erzurum'un Oltu ilçesinde bir çay bahçesinde plastik çiçeğe konan dev baykuş kelebeği, vatandaşların ilgisini çekti. Nadir görülen kelebek, cep telefonlarıyla fotoğraflandı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde dev baykuş kelebeği görenleri hayrete düşürdü.

Oltu'da dün akşam Vadi Düğün Salonu ve Aile Çay Bahçesi'nde bir masanın üzerindeki plastik çiçeğe konan dev kelebek, çay bahçesinde oturan vatandaşların ilgisini çekti. Kanatlarındaki desenleriyle dikkat çeken ve halk arasında "baykuş kelebeği" olarak bilinen kelebek, görenleri hem şaşırttı hem de hayran bıraktı. Vatandaşlar cep telefonlarıyla fotoğraf çekerek, bu anı ölümsüzleştirdi. Kelebek, bölgede nadir görülmesi nedeniyle merak konusu oldu.

Çay bahçesinde otururken kelebek masalarına konan Nevin Bora, "Çay bahçesinde çay içiyorduk. Bir anda kelebeğin masamıza konduğunu gördük. Adeta misafirimiz oldu. Ona da çay ısmarlayacağım galiba. Çok sevimliydi. İlk kez bu kadar büyük bir kelebek görüyorum. Gerçekten çok şaşırdık" dedi.

Öte yandan, son dönemde yaşanan yoğun yağışların ardından büyük kelebekler bölgede daha sık görülmeye başlandı. Uzmanlar, iklim şartları ve doğal yaşam alanlarındaki değişimlerin bazı kelebek türlerinin görülme sıklığını etkileyebileceğini belirtti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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