Oltu'da 'Bayağı Vaşak' dron ile görüntülendi

Erzurum'un Oltu ilçesinde yaban hayatına dair dikkat çekici bir görüntü kaydedildi. Oltu'da aile hekimi olarak görev yapan doğa sever Dr. Halil İbrahim Taşçı, Kesikköprü mevkisinde dron ile yaptığı çekim sırasında nadir görülen bayağı vaşağı görüntülemeyi başardı.

Doğa ve yaban hayatına olan ilgisiyle bilinen Taşçı, daha önce de birçok hayvanı fotoğraflayıp kayıt altına aldığını belirterek, vaşak görüntülemenin kendisi için ayrı bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti. Yaban hayatında bulunmanın insana huzur verdiğini dile getiren Taşçı, doğaya olan ilginin artması gerektiğini vurguladı. Ancak bu ilginin, hayvanları rahatsız etmeden ve doğal yaşamlarına zarar vermeden sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekti. Doğada vakit geçirmenin insanı mutlu ettiğini belirten Taşçı, bundan sonra da yaban hayatını görüntülemeye devam edeceğini söyledi.

Yüksek rakımda yaşıyorlar

Bayağı vaşak, kedigiller (Felidae) familyasından Avrasya'da yaygın olan bir vaşak türü olarak biliniyor. Orta büyüklükteki yabani kedi cinsi Lynx'in günümüze ulaşan dört türünden biridir. Kuzey, Orta ve Doğu Avrupa'dan Orta Asya ve Sibirya'ya, Tibet Platosu ve Himalayalar'a kadar geniş bir alana yayılmıştır. Ilıman ve boreal ormanlarda 5.500 m yüksekliğe kadar yaşar. Geniş dağılımına rağmen, habitat kaybı ve parçalanması, kaçak avlanma ve avının tükenmesi nedeniyle tehdit altındadır.

140 cm kadar büyüklükleri var

Bayağı vaşağın yaşadığı coğrafya itibarıyla vücut özellikleri de farklılık gösterebilir. Bayağı vaşaklar arasında Türkiye ve Kafkas dağlarında yaşayan alt türler ve Sibirya'da yaşayan alt türler diğer bayağı vaşaklara göre daha büyüktürler. Bu vaşakların dişi olanları 24 kg ila 36 kg arasında erkekleri de 32 kg ila 45 kg arasındadır. Vücut uzunlukları ise kuyrukları hariç 140 cm kadardır. Buna 25 cm ila 35 cm arasında kuyruk da eklenince ortalama 170 cm kadar olmaktadır. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı