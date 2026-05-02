Oltu çayı debisi yükseliyor

Erzurum'un Oltu ilçesinden geçen Oltu Çayı'nda, havaların ısınmasıyla birlikte debi yükselmeye başladı.

Bölgede etkili olan yoğun kar yağışının ardından, dağlardaki kar örtüsünün erimeye başlaması su seviyesinde artışa yol açtı. Özellikle yüksek kesimlerde yer yer bir metreyi bulan karın çözülmesiyle çayın akışında gözle görülür bir yükseliş yaşandığı bildirildi.

Artan su seviyesi nedeniyle vatandaşlar tedirginlik yaşıyor. Çay çevresinde tarım arazileri bulunan bölge halkı, karların hızlı erimesi durumunda taşkın riskinin artabileceğini ifade ediyor.

İlçe sakinlerinden İsmail Hakkı Ekinci, bu yıl kış mevsiminde yoğun kar yağışı görüldüğünü belirterek, "Dağlarda halen ciddi miktarda kar var. Karın yavaş erimesi bizim için iyi, ancak ani erimeler olursa arazilerimiz sel altında kalabilir. Şu anda suyun debisi yüksek olduğu için tarlalarımızı sulayamıyoruz" dedi.

Bir diğer vatandaş Hakan Bulut ise çaydaki yükselişe dikkat çekerek, "Oltu Çayı coşkun akıyor. Karlar eriyor, inşallah büyük bir felaket yaşanmaz. Herkesin çayırı, tarlası var, umarız sezon sorunsuz geçer" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, vatandaşların olası taşkın riskine karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
