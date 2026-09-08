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Okul bahçelerinde temizlik mesaisi

Okul bahçelerinde temizlik mesaisi
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Trabzon’da yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okulların bahçelerinde temizlik ve bakım çalışmaları sürüyor.

Trabzon'da yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okulların bahçelerinde temizlik ve bakım çalışmaları sürüyor.

14 Eylül Pazartesi günü başlayacak 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı öncesinde, il genelindeki okulların bahçelerinde kapsamlı temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Okul bahçeleri tazyikli su ile yıkanarak temizlenirken, ekipler tarafından yabani otlar temizleniyor, ağaçlar budanıyor ve genel çevre düzenlemeleri yapılıyor. Büyük bir titizlikle ile gerçekleştirilen çalışmalarla öğrencilerin eğitim göreceği ve vakit geçireceği alanlar sağlıklı ve hijyenik hale getiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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