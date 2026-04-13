Ardahan'a kış geri geldi

Ardahan'a yağan nisan karı kent merkezini yeniden beyaza bürüdü.

Ardahan'da bahar beklenirken kış geri döndü. Nisan ayında etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kdesimlerde etkisini artıran kar ve tipi nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapanırken, sürücüler zor anlar yaşadı. Gece saatlerinde düşen sıcaklıkla birlikte don olayları görülürken, vatandaşlar bahar yerine adeta yeniden kışı yaşadı. Yetkililer, olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

Meteoroloji verilerine göre, bölgede etkili olan soğuk hava dalgasının birkaç gün daha devam etmesi bekleniyor.

Kışın devam ettiğini söyleyen vatandaşlardan Umut Kahya, "Ardahan'da 3 gündür kar yağıyor. Gördüğünüz gibi her yer beyaza büründü" ifadelerini kullandı. - ARDAHAN

