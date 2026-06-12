Nevşehir'de yavru tilkilerin oyunu kamerada

Nevşehir'de iki yavru tilkinin doğal yaşam alanında birbirleriyle oynadığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Nevşehir'in Esentepe Mahallesi'nde bulunan dağlık alanda gezintiye çıkan 15 yaşındaki yaban hayatı fotoğrafçısı Osman Yekta Bilgili, karşılaştığı iki yavru tilkinin oyununu cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde yavru tilkilerin bir süre birbirleriyle koşup oynadıkları, zaman zaman güreşi andıran hareketlerle vakit geçirdikleri görüldü.

Doğal yaşamın sevimli görüntülerine sahne olan anlarda yavru tilkilerin çevreye karşı oldukça dikkatli davrandıkları da dikkat çekti. Bir süre oyun oynayan yavru tilkiler daha sonra gözden kayboldu.

Yavru tilkileri görüntüleyen Osman Yekta Bilgili, "Yaban hayatı fotoğrafçılığıyla ilgileniyorum. Evimin arkasındaki, şehrin hemen yanındaki tepede hangi hayvanların yaşadığını gözlemlemek için kameramı ve ekipmanlarımı alarak bölgeye çıktım. Kendime uygun bir nokta bulup beklemeye başladım. Tam ümidimi kesip ayrılmayı düşünürken bir anda karşı taraftan bir ses duydum. Baktığımda iki yavru tilkinin oyun oynadığını gördüm. Hemen onları görüntülemeye başladım. Beni fark etmediler ve oldukça doğal görüntüler ortaya çıktı" dedi.

Tilkilerin oyununu izlemenin kendisi için unutulmaz bir deneyim olduğunu ifade eden Bilgili, "Onları oyun oynarken görüntülemek benim için çok keyifliydi. Kendimi adeta bir belgeselin içindeymiş gibi hissettim. Şehrin hemen yanındaki bu tepede yaban hayatının bu kadar canlı ve zengin olduğunu görmek beni çok mutlu etti. Yaklaşık 5-10 dakika boyunca doğal davranışlarını kayıt altına aldım. Daha sonra kadrajımdan çıkarak tepeye doğru uzaklaştılar. Ben de onları rahatsız etmemek için bölgeden ayrıldım" diye konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı