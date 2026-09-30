Haberler

Nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak, Çankırı'da fotokapana yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak, Çankırı'da fotokapana yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için dünya genelinde koruma altında bulunan vaşak, Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlarla görüntülendi. Türkiye'de nadir görülen ve 'ormanın hayaleti' olarak adlandırılan vaşağın ormanda yürüdüğü anlar kayda alındı.

Çankırı'da, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için dünya genelinde koruma altında olan vaşak fotokapan kameralarına yakalandı.

Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne serdi. Türkiye'de nadir görülen türlerden biri olan ve "ormanın hayaleti" olarak adlandırılan vaşak, fotokapanlarla görüntülendi. Görüntülerde, vaşağın ormanda yürüdüğü görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 16 sitede yayınlandı.
Tüm özel sektör çalışanlarını ilgilendiriyor! Yargıtay'dan yıllık izin ücretine ilişkin emsal karar

Yargıtay'dan yıllık izin ücretine ilişkin emsal karar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

7 kez ölümden döndü, 1 milyon dolarlık piyangoyla yüzü güldü

7 kez ölümden döndü! Sonunda turnayı gözünden vurdu
Feyza Altun'un eski eşinden aldatılma iddiasına yanıt: İlişkimin sonuna kadar arkasındayım

"Aldatıldım" diyen Feyza Altun'a eski eşten olay cevap: İlişkimin...
Hailey Bieber'ın Paris'teki zor anları! Dekoltesini eliyle kapattı

Hailey Bieber'ın Paris'teki zor anları! Dekoltesini eliyle kapattı
Komşu ateşle oynuyor! İsrail yapımı füzeleri konuşlandırdılar

Komşu ateşle oynuyor! İsrail yapımı füzeleri dibimize konuşlandırdılar
Yeraltı'nın 2. sezon tarihi belli oldu! Yeni fragman seyirciyi kızdırdı

Yeraltı'nın yeni sezon fragmanı geldi! Seyircinin tepkisi Bozo'ya
Ecem Erkek burnu ile ilgili eleştiriye fena patladı: Senin gibi her şeye burnumu mu sokayım?

Ecem Erkek burnuyla ilgili yorumu pas geçmedi! Cevabı çok konuşulur
İsrail'den dünyaya yayılan tehdit: Bir dahaki sefere öldürülecekler

Dünyayı tedirgin eden tehdit: Bir dahaki sefere öldürüleceksiniz