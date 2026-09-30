Nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak, Çankırı'da fotokapana yakalandı

Nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak, Çankırı'da fotokapana yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için dünya genelinde koruma altında bulunan vaşak, Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlarla görüntülendi. Türkiye'de nadir görülen ve 'ormanın hayaleti' olarak adlandırılan vaşağın ormanda yürüdüğü anlar kayda alındı.
Çankırı'da, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için dünya genelinde koruma altında olan vaşak fotokapan kameralarına yakalandı.
Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne serdi. Türkiye'de nadir görülen türlerden biri olan ve "ormanın hayaleti" olarak adlandırılan vaşak, fotokapanlarla görüntülendi. Görüntülerde, vaşağın ormanda yürüdüğü görülüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı