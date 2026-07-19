Haberler

Tekirdağ'da nesli tehlike altındaki su samuru görüntülendi

Tekirdağ'da nesli tehlike altındaki su samuru görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde nesli tehlike altındaki su samuru, sahilde avlanırken vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karaevli Mahallesi sahilinde, nesli tehlike altında bulunan su samuru vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Karaevli Mahallesi'nde sahilde vakit geçiren vatandaşlar, denizin yüzeyinde hareket eden bir su samurunu fark etti. Bir süre su üzerinde dolaşarak avlanan su samuru, yakaladığı balıkla kıyıya çıktı. Balığı karada yiyen su samuru, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Su samuru daha sonra gözden kayboldu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İşte Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ilk ifadesi

Haluk Levent'i, Oğuzhan Uğur da yalnız bıraktı! İşte ilk ifadesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaraylı oyuncuların da olduğu düğünde söyledikleri marşa bakın

G.Saraylı oyuncuların da olduğu düğünde söyledikleri marşa bakın
Acun Ilıcalı inat etti satın alacak! Beşiktaş'ın yıldızı için yeni teklif

İnat etti satın alacak! Acun'dan Beşiktaş'ın yıldızı için yeni teklif
Anlaşma sağlandı: Dusan Tadic geri dönüyor

Anlaşma sağlandı: Tadic geri dönüyor
Rusya'da 52 bin TL’lik ödül için klozetteki içeceği içtiler

50 bin TL için klozetin başına koştular! Avm'deki yarışma olay çıkardı
Beşiktaş'tan merakla beklenen Salah açıklaması

Beşiktaş'tan rest: Kabul etmemiz mümkün değil
Ahmed Kutucu yeni takımına imzayı attı

Çok büyük umutlarla gelmişti! Galatasaray'da yollar ayrıldı
ABD, İran'da inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santralini vurdu

ABD, İran'ın can damarını vurdu