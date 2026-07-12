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2 bin 250 metre rakımda kano keyfi

2 bin 250 metre rakımda kano keyfi
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Bitlis'teki Nemrut Krater Gölü, yaz mevsimiyle birlikte yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. 2250 metre rakımdaki krater gölünde kano, yüzme ve doğa yürüyüşü gibi aktiviteler yapılıyor.

Bitlis'in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçeleri arasında yer alan, Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise ikinci büyük krater gölü olma özelliğini taşıyan Nemrut Krater Gölü, yaz mevsimiyle birlikte ziyaretçilerin akınına uğruyor.

2250 metre rakımda bulunan ve Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü"ne layık görülen Nemrut Kalderası; sıcak ve soğuk gölleri, buhar bacaları, buz mağaraları ve etkileyici manzarasıyla her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte ziyaretçi sayısında gözle görülür bir artış yaşanırken, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen gezginler krater gölünde kano yaparak eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor. Sessizliği ve berrak suyuyla dikkat çeken gölde yapılan kano etkinliği, ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Doğasever ve gezgin Cihan Doğar, Nemrut Krater Gölü'nün kendilerini her ziyaretlerinde farklı bir güzellikle karşıladığını belirterek, "Nemrut Krater Gölü muazzam bir manzaraya ve tertemiz bir suya sahip. Burada hem yüzmenin hem de kano yapmanın keyfini yaşıyoruz. Doğayla baş başa kalmak isteyen herkesin mutlaka görmesi gereken bir yer" dedi.

Her mevsim farklı güzelliklere bürünen Nemrut Kalderası, özellikle yaz aylarında doğa yürüyüşü, kamp, fotoğrafçılık, yüzme ve kano gibi aktivitelerle macera tutkunlarının vazgeçilmez durakları arasında yer alıyor. Bölgenin doğal zenginlikleriyle öne çıkan krater gölü, hem turizme hem de Bitlis'in tanıtımına önemli katkı sağlamaya devam ediyor. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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