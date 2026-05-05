Nemrut Dağı'nda mayısta kar sürprizi

UNESCO'nun 'Dünya Kültür Mirası' listesinde yer alan Adıyaman'daki Nemrut Dağı'na mayıs ayında kar yağdı.

Nisan ayında kar ile kaplı yollarının açılmasıyla turizm sezonunu açan Nemrut Dağı'nda bugün kar sürprizi yaşandı. Etkili olan kar yağışıyla dağın zirvesi beyaza büründü.

Gece başlayan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı doğu terasında 10 santimi geçti. Batı terasında ise kış aylarında yağan karın hala erimemiş olmasından dolayı birçok heykel kar altında bulunuyor.

Devasa heykellerin yer aldığı 2 bin 206 rakımlı Nemrut Dağı, mayısta yağan kar ile ayrı bir güzelliğe büründü. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
