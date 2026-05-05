Nehrin taşıdığı ağaç parçaları, köprüyü yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı

Sakarya'da günlerdir etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında Sakarya Nehri'nin artan debisi ile Karasu ilçesine bağlı Tuzla Mahallesi su baskını tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, köprüye takılan ağaç ve dallar büyük risk oluşturdu.

Sakarya Nehri'nde su seviyesi kritik noktaya geldi. Darıçayırı Mahallesi'nde yaşanan su baskınlarının ardından nehrin debisinin artması, akıntıyla birlikte gelen dev ağaç gövdelerinin ve dalların Tuzla Mahallesi Köprüsü'nün ayaklarına sıkışmasına neden oldu. Sıkışan malzemelerin suyun akışını engelleyerek baskı yapması, köprüyü yıkılma tehlikesiyle burun buruna getirdi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye acil olarak iş makineleri ve kepçeler sevk edildi. Ekiplerin hummalı çalışması sonucu köprü ayaklarına takılan ağaç ve dallar temizlenerek nehrin akışı normale döndürüldü ve muhtemel bir yıkılma faciasının önüne geçildi. Nehir kenarındaki tarım arazilerinde su seviyesinin yükseldiği gözlemlenirken, mahalle sakinleri su baskını riskine karşı teyakkuza geçti. Ekiplerin bölgedeki riskli noktalarda nöbeti ve temizlik çalışmaları sürüyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
