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Günlerdir mahsur kalan güvercini kurtarmak için pencereyi söktü

Günlerdir mahsur kalan güvercini kurtarmak için pencereyi söktü
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Adıyaman'da bir binanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan güvercin, muhabir Cihan Kizir tarafından fark edilerek kurtarıldı. Pencereyi söken Kizir, aç ve susuz kalan kuşa bakım yaparak doğaya saldı.

Adıyaman'da havalandırma boşluğunda mahsur kalan güvercini fark eden Muhabir Cihan Kizir, pencereyi yerinden sökerek kuşu kurtardı. Aç ve susuz kalan güvercin, bakımının ardından yeniden doğaya bırakıldı.

Olay, Adıyaman merkez Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binanın havalandırma boşluğundan gelen sesleri fark eden Muhabir Cihan Kizir, uzun süredir mahsur kaldığı değerlendirilen güvercini kurtarmak için çalışma başlattı. Elindeki boru anahtarı ve spatulayı kullanarak havalandırma penceresini yerinden söken Kizir, daha sonra güvercine ulaşarak bulunduğu yerden çıkardı. Herhangi bir yarası olmadığı belirlenen, ancak açlık ve susuzluk nedeniyle bitkin düştüğü gözlenen güvercin, yapılan bakım ve su takviyesinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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