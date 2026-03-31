Öğrencilere doğa bilinci aşılanıyor

Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Köyceğiz DKMP Şefliği tarafından, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde 'Okullarda Tabiat Eğitimi' kapsamında öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Eğitimler, Ortaca ilçesi Dikmekavak Mahallesi'nde bulunan Asişye Faruk Özalp Ortaokulu ile Dalaman ilçesindeki Şerefler Ortaokulu öğrencilerini kapsadı. Toplam 160 öğrencinin katıldığı programda; biyolojik çeşitlilik, korunan alanlar ve Doğa Koruma ve Milli Parklar teşkilatının yürüttüğü çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verildi.

Yetkililer, bu tür eğitimlerle öğrencilerde doğa sevgisi ve çevre bilincinin artırılmasının hedeflendiğini belirterek, benzer faaliyetlerin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini ifade etti. - MUĞLA

