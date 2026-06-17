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Muğla'da Muharrem hilali mest etti

Muğla'da Muharrem hilali mest etti
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Muğla'da Muharrem ayının ikinci gününde gökyüzünde beliren ince hilal, gün batımı sonrası eşsiz bir manzara oluşturdu. Vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

Muğla'da Muharrem ayının ikinci gün hilali, gece saatlerinde gökyüzünde oluşturduğu manzarayla vatandaşları adeta mest etti.

Gün batımının ardından beliren ince hilal, özellikle açık alanlarda ve sahil kesimlerinde izleyenlerin beğenisini topladı. Gökyüzünde oluşan eşsiz görüntü, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülenirken, sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.

Muharrem ayının başlangıcını simgeleyen hilalin oluşturduğu görsel şölen, Muğla semalarında kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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