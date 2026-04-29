Muğla, Cuma gününden itibaren yağışlı havanın etkisine girecek

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan uyarıda, Cuma gününden itibaren Muğla böglesinin yağışlı havanın etkisi altına gireceği açıklandı.

Yapılan uyarıda, "Bölgemizin 1 Mayıs 2026 Cuma gününden itibaren, batı kesimlerden başlayarak yağışlı ve serin havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Halen mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklardaki düşüşe bağlı olarak, özellikle iç kesimlerin yükseklerinde buzlanma ve don hadiselerinin görülmesi beklenmektedir.

Yağışların genel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde, yüksek kesimlerde ise yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin edilmektedir" denildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı