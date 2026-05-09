Bolu'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İlçede günlerdir etkisini sürdüren sıcak ve güneşli hava, yerini aniden bastıran sağanak yağışa bıraktı. Yağışla birlikte hava sıcaklığı yaklaşık 10 derece düştü. Mudurnu pazarında alışveriş yapan vatandaşlar, aniden başlayan yağış nedeniyle dükkan saçaklarının altına sığınarak korunmaya çalıştı. Yağışın etkili olduğu ilçede sürücüler ise kayganlaşan yollarda dikkatli şekilde ilerledi.

Yetkililer, ilçede yağışların aralıklarla devam edebileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı