Haberler

Minareden yangın uyarısı: "Bir kıvılcım Yeşil Vatanı yok edebilir"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Dereli Mahallesi’ndeki İmam Hatip Köy Camisi’nde görev yapan din görevlisi Necdet Cura, bölgede peş peşe yaşanan orman yangınlarının ardından vatandaşlara dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Dereli Mahallesi'ndeki İmam Hatip Köy Camisi'nde görev yapan din görevlisi Necdet Cura, bölgede peş peşe yaşanan orman yangınlarının ardından vatandaşlara dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

Cuma hutbesinde ve yaptığı uyarılarda, rüzgarın etkisiyle yangınların kısa sürede büyüdüğünü belirten Cura, vatandaşlardan azami dikkat göstermelerini istedi. Cura, özellikle açık alanlarda ateş yakılmaması, anız ve bahçe temizliği amacıyla ateş kullanılmaması, çocukların kibrit ve çakmakla oynamalarına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

"Yeşil köyümüzü, yeşil vatanımızı korumak hepimizin görevi" diyen Cura, en küçük bir ihmalin büyük felaketlere yol açabileceğini belirterek vatandaşları yangın riskine karşı duyarlı olmaya davet etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Babacan'dan Davutoğlu'na ziyaret

Partiyi kapatan Davutoğlu'na dikkat çeken ziyaret
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eren Kaşıkçı'nın kızına Acun Ilıcalı sahip çıktı: Bizzat ilgileneceğim

Ölümüyle kahreden ünlü ismin küçük kızına sahip çıktı
Merkez Bankası'ndan 16 yıl sonra bir ilk

Merkez'den 16 yıl sonra bir ilk!
RAMS Başakşehir'den Avrupa'ya erken veda

RAMS Başakşehir'den Avrupa'ya erken veda
Ankara’da bir kadın yol kenarında ölü bulundu

Yol kenarında korkunç manzara! Hemen gözaltına alındı, 1 kişi aranıyor
İsrailli kadın askerlerden skandal paylaşım

İsrailli kadın askerlerden skandal paylaşım! Apar topar sildiler
Kırklareli'nde fabrikadaki patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı

İşçilerin son anları kamerada
Arda Güler'i bile şaşkına çevirdi! Taraftarlardan büyük tepki, takımdan gitsin istiyorlar

Taraftarlardan büyük tepki, takımdan gitsin istiyorlar