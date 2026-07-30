Minareden yangın uyarısı: "Bir kıvılcım Yeşil Vatanı yok edebilir"

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Dereli Mahallesi'ndeki İmam Hatip Köy Camisi'nde görev yapan din görevlisi Necdet Cura, bölgede peş peşe yaşanan orman yangınlarının ardından vatandaşlara dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

Cuma hutbesinde ve yaptığı uyarılarda, rüzgarın etkisiyle yangınların kısa sürede büyüdüğünü belirten Cura, vatandaşlardan azami dikkat göstermelerini istedi. Cura, özellikle açık alanlarda ateş yakılmaması, anız ve bahçe temizliği amacıyla ateş kullanılmaması, çocukların kibrit ve çakmakla oynamalarına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

"Yeşil köyümüzü, yeşil vatanımızı korumak hepimizin görevi" diyen Cura, en küçük bir ihmalin büyük felaketlere yol açabileceğini belirterek vatandaşları yangın riskine karşı duyarlı olmaya davet etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı