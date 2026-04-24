Meyve ağaçlarında budama çalışmaları devam ediyor

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde üreticilerden gelen talepler doğrultusunda meyve bahçelerinde budama uygulamaları sürdürülüyor. Yukarıkırzı köyünde uygulamalı budama çalışması gerçekleştirildi.

Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yürütülen çalışmalarda üreticilere bitki sağlığı, bakım ve verimliliğin artırılmasına ilişkin teknik bilgiler verildi.

Yukarıkırzı köyündeki üretici Ebubekir Yaşa'ya ait meyve bahçesinde yapılan budama uygulamasında ağaçların durumu incelenirken, doğru budama teknikleri Yaşa'ya uygulamalı olarak gösterildi.

Bahçe bazlı sürdürülen uygulamaların, üreticilerden gelen talepler doğrultusunda ilçenin farklı noktalarında devam edeceği öğrenildi. - BAYBURT

