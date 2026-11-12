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Meteoroloji Marmara için fırtına uyarısında bulundu, rüzgar Cuma 60-90 km hızla esecek

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Meteoroloji Marmara için fırtına uyarısında bulundu, rüzgar Cuma 60-90 km hızla esecek
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı. 13 Kasım Cuma sabahından itibaren saatte 60-90 kilometre hızla esmesi beklenen fırtınanın ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç/direk devrilmesi gibi risklere yol açabileceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Tekirdağ'ın da aralarında bulunduğu Marmara Bölgesi'nde perşembe günü öğle saatlerinden itibaren etkisini göstermesi beklenen kuvvetli rüzgarın, Cuma günü fırtınaya dönüşeceği tahmin ediliyor.

13 Kasım Cuma günü sabah saatlerinden itibaren ise rüzgarın etkisini artırarak saatte 60-90 kilometre hızla fırtına ve yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın 14 Kasım Cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülürken, meteoroloji yetkilileri kuvvetli rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Uyarıda; ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi risklere dikkat çekilerek vatandaşların tedbirli ve dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Meteorolojik uyarının 12 Kasım Perşembe günü saat 12.00'de başlayıp 14 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'a kadar geçerli olacağı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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