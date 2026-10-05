Meteoroloji Erzurum'un 8 ilçesinde sarı kodlu kuvvetli sağanak uyarısı verdi

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum'un güney kesimlerinde yer alan 8 ilçesi için "sarı kodlu" yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, 0 6 Ekim 2026 Salı günü 12: 00 ile 22: 00 saatleri arasında Erzurum'un güneyinde yer alan Horasan, Hınıs, Tekman, Pasinler, Çat, Köprüköy, Karayazı ve Karaçoban ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel ve yıldırım riskine karşı uyarı

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı vatandaşları uyardı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle özellikle trafikte seyredecek sürücülerin ve dere yatağı çevresinde yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı