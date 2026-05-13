Haberler

Yurtta hava durumu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava durumu belirlerken, bazı bölgelerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların olacağını açıkladı. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri ile Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 29

Adana: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 26

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor! 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı

Böcek ailesinin etkin pişmanlık ifadeleri sonrası 3 ilde operasyon
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıUral Yalçın:

Mevsim şartlarına uygun normal bir hava durumu tabii ki bu kadar yağış olması gayet doğal ve milletimiz bu süreci iyi yönetir

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHacı Kemal Balcı:

Dün yağmur başladı ben de evde kaldım. Harita güzel gösteriyor ama tahminler hep yanlış çıkıyo.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOrhan Uygar Korkmaz:

Yaa bu yağış işini ya düzgün tahmin edin ya etmeyin, Avrupa'da meteoroloji uyduları var bizde böyle uyduk mu bilmiyorum ??

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin İrfan Can Kahveci'nin geleceği için kararı aynı

İki başkan adayının da kararı aynı: İşte İrfan'ın Fener'deki geleceği
Adıyaman’da ev sahibi-kiracı kavgasında taş, sopa ve bıçaklar havada uçuştu

Kenti birbirine kattılar: Taş, sopa ve bıçaklar havada uçuştu
İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı

Fuhuş operasyonunda iş insanı tutuklandı
Al-Nassr taraftarları, Al-Hilal’in VIP tribününe sopalarla saldırdı

Maçın ortasında resmen savaş çıktı

Torreira'ya saldıran kişinin tüyler ürperten mesajları ortaya çıktı

Torreira'ya saldıran kişinin tüyler ürperten mesajları ortaya çıktı
Ankara'da sosyal medyada silahlı paylaşım yapan 19 şüpheli gözaltına alındı

Sosyal medyada silahlı paylaşım yapıp meydan okuyorlardı! 19 gözaltı
Torreira’ya saldıran şüpheliden ilk ifade! Sebebi bir kadın çıktı

Torreira’ya saldıran şüpheliden ilk ifade! Sebebi bir kadın çıktı
Çok Güzel Hareketler 2'de 'Papaz' krizi: Tepkilerin ardından yayından kaldırıldı

Ünlü programda "Papaz" krizi! Apar topar yayından kaldırıldı