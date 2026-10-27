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Meteoroloji Aydın genelinde kuvvetli yağışın yarın akşama kadar sürmesini bekliyor

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Meteoroloji Aydın genelinde kuvvetli yağışın yarın akşama kadar sürmesini bekliyor
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Meteoroloji, Aydın genelinde bu gece saatlerinden itibaren etkisini artıracak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın akşama kadar kuvvetli (21-60 mm) sürmesini bekliyor. Muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Aydın'da bu gece saatlerinden itibaren başlayacak olan kuvvetli yağışların yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemizde aralıklarla devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın (28.10.2026 Çarşamba) ilk saatlerden itibaren Aydın genelinde kuvvetli (21- 60 mm) olması beklendiğinden muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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