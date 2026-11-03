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Meteoroloji 4 Kasım'dan itibaren batıdan başlayacak serin ve yağışlı havayı bildirdi

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Meteoroloji 4 Kasım'dan itibaren batıdan başlayacak serin ve yağışlı havayı bildirdi
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Meteoroloji'ye göre ülke geneli 4 Kasım Çarşamba'dan itibaren batıdan başlayarak serin ve yağışlı havanın etkisine girecek. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inecek; iç kesimlerin yükseklerinde don ve buzlanma, yerel zirai don riski görülebilecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre ülke geneli 4 Kasım Çarşamba günü itibarıyla batı kesimlerinden başlayarak serin ve yağışlı havanın etkisine girecek.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre ülke geneli 4 Kasım Çarşamba gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak serin ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Halen mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

"Kar görülebilir, zirai don riski bulunuyor"

Sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak, ülkemizin iç kesimlerinin yükseklerinde don ve buzlanmanın görülebileceği değerlendiriliyor. Yağışların genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması, kuzey ve doğu kesimlerin yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Ayrıca, düşük hava sıcaklıkları nedeniyle ülkemizin iç kesimlerinde yerel ölçekte zirai don riski bulunuyor.

"Erken uyarı sistemleri takip edilmeli"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamada, vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporları ile meteorolojik erken uyarıları takip etmelerinin önemine dikkat çekildi.

"En düşük sıcaklık tahminleri"

Bazı il merkezlerinde 4-9 Kasım arası beklenen en düşük sıcaklık tahminleri: Ankara: 0, İstanbul: 9, İzmir: 8, Bolu: 2, Trabzon: 8, Erzurum: -4, Eskişehir: 2, Afyonkarahisar: -1, Balıkesir: 6, Sivas: -3.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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