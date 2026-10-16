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Mersin'de akşam 1 saat süren sağanak su taşkınına yol açtı, trafik aksadı.

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Mersin'de akşam 1 saat süren sağanak su taşkınına yol açtı, trafik aksadı.
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Mersin'de akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 1 saat süren şiddetli yağmur, kent merkezinde su taşkınlarına neden oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken ana arterlerde trafik aksadı, sular çekilince büyük olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Mersin'de akşam saatlerinde aniden bastıran ve yaklaşık 1 saat süren şiddetli yağmur su taşkınlarına neden olurken, trafikte de aksamalar yaşandı.

Mersin'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, kent merkezinde su taşkınlarına neden oldu. Kısa sürede etkisini artıran yağmur nedeniyle birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluşurken, özellikle ana arterlerde trafik akışı olumsuz etkilendi. Sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Yaklaşık 1 saat süren yağmurun etkisini kaybetmesiyle birlikte sular hızla çekilirken, büyük bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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