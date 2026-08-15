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Meriç'te Yangın Kontrol Altına Alınamadı

Meriç'te Yangın Kontrol Altına Alınamadı
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Edirne’nin Meriç ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam ediyor.

Edirne'nin Meriç ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam ediyor. Yangının kontrol altına alınması için bölgeye ekipler sevk edildi.

Meriç ilçesine bağlı Kadınlınorma köyü civarında otluk alanda çıkan yangının rüzgarın etkisiyle büyümesi üzerine bölgedeki çalışmalar yoğunlaştırılırken, yangına müdahalenin güçlendirilmesi amacıyla acilen su tankeri ve itfaiye araçlarına ihtiyaç olduğu bildirildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürerken, bölgedeki vatandaşların dikkatli olmaları ve yangın alanına yaklaşmamaları istendi.

Yetkililerin, ihtiyaç duyulan araç ve ekipmanların bölgeye sevk edilmesi için çalışma yürüttüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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