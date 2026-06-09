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Şifalı Su mevkiinde güvenlik için çalışma başlıyor

Şifalı Su mevkiinde güvenlik için çalışma başlıyor
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Düzce'de Esmahanım ve Uğurlu köyleri arasındaki Şifalı Su mevkiinde, Melen Havzası üzerinde yapılması planlanan çalışmalar öncesinde AK Parti Milletvekili Ercan Öztürk bölgede incelemelerde bulundu. Projeyle ulaşım güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Esmahanım ve Uğurlu köyleri arasındaki Şifalı Su mevkiinde, Melen Havzası üzerinde yapılması planlanan çalışmalar öncesinde bölgede incelemelerde bulunuldu.

Ak Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Esmahanım ve Uğurlu köyleri arasında bulunan Şifalı Su mevkiindeki Melen Havzası üzerinde gerçekleştirilecek çalışmalar öncesinde bölgede incelemelerde bulundu. Yaz sezonunda vatandaşların yoğun olarak kullandığı güzergahta yapılması planlanan çalışmalarla ulaşım güvenliğinin artırılması hedefleniyor. Bölgede gerçekleştirilen incelemelerde, hayata geçirilmesi planlanan projelerin detayları değerlendirilirken, güzergahın daha güvenli ve kullanışlı hale getirilmesine yönelik çalışmaların kısa süre içerisinde başlamasının planlandığı belirtildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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