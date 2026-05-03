Mayısta yağan kar hayretle karşılandı

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde mayıs ayında yağan kar görenleri hayrete düşürdü.

Hocalar ilçesinde bahar havası beklenirken kış geri döndü. İlçenin en yüksek noktalarından biri olan Bulkaz Dağı Yaylası'na mayıs ayında kar yağdı. Yaylada hayvanlarını otlatan bir çobanın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüler, yağan karın şiddetini ve ortaya çıkan mest eden manzarayı gözler önüne serdi. Kısa sürede yaylayı ve etrafı beyaza bürüyen kar yağışını cep telefonu kamerasıyla kaydeden çoban, o anları hayretler içinde paylaştı.

Yağışla birlikte bölgede hava sıcaklığı da hissediler derecelerde azalarak sıfır derecelere kadar düştü. - AFYONKARAHİSAR

