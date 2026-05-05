Haberler

Mayıs ayında yağan kar, meyve bahçelerini beyaza bürüdü

Mayıs ayında yağan kar, meyve bahçelerini beyaza bürüdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Saimbeyli ve Feke ilçelerinde etkili olan kar yağışı, bahar mevsiminde meyve bahçelerini beyaza bürüdü.

Adana'nın Saimbeyli ve Feke ilçelerinde etkili olan kar yağışı, bahar mevsiminde meyve bahçelerini beyaza bürüdü.

Adana'nın Feke ve Saimbeyli ilçelerinde mayıs ayında kar yağışı etkili oluyor. Dünden bu yana yağan kar nedeniyle Saimbeyli ilçesi Gökmenler Mahallesi'nde çiçek açan meyve ağaçları ile fındık dalları, üzerlerine yağan karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Meyvelerin kar altında kalması üreticileri endişelendirdi.

Feke ilçesinde ise küçükbaş hayvanlarını otlatan çobanlar ise mayıs ayında kar yağışıyla bahar yerine kışı yaşadı. Kar yağışıyla birlikte merada bulunan koyunlar da beyaza büründü. Kar yağışının yarından itibaren etkisini yitirmesi bekleniyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran savaşı 3 hafta daha uzayabilir

"Tekneleri vurduk" diyen Trump'tan endişe yaratan savaş mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Giyinme odasındaki gizli kameradan 3 milyonluk şantaj çıktı

Giyinme odasındaki gizli kameradan 3 milyonluk şantaj çıktı
Eylem Tok cezaevinden mektup yazdı: O aile ile anlaştık

Eylem Tok, acılı aile ile anlaştı
iPhone'lara bugün zam geldi! İşte yeni fiyatlar

iPhone'lara bugün okkalı bir zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Bahçeli’nin Öcalan önerisine muhalefetten ilk tepki

Bahçeli’nin Öcalan önerisine muhalefetten ilk tepki
Giyinme odasındaki gizli kameradan 3 milyonluk şantaj çıktı

Giyinme odasındaki gizli kameradan 3 milyonluk şantaj çıktı
32 yaşındaki Bad Bunny, Met Gala'da yaşlı bir adama dönüştü

Kim der 32 yaşında! Dünyaca ünlü şarkıcı kırmızı halıda tanınmaz halde
Tartışmaların odağındaki dizi için sürpriz final kararı

Tartışmaların odağındaki dizi için sürpriz final kararı