Mayıs ayında Muğla'ya kar sürprizi: Göktepe beyaza büründü

Türkiye baharın ortasında kıştan kalma bir manzarayla karşılaşırken, Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki Göktepe Dağı'na Mayıs ayında kar yağdı.

Yüksek kesimlerde etkili olan yağış sonrası dağlık alanlar kısa sürede beyaza büründü. Bahar mevsiminde etkili olan kar yağışı vatandaşlarda hayranlık uyandırırken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Uzmanlar, ani sıcaklık düşüşlerinin özellikle yüksek rakımlı bölgelerde mevsim normallerinin dışında hava olaylarına neden olabileceğini belirtti. Zaman zaman ilkbahar aylarında da benzer kar yağışlarının görülebileceği ifade edildi. Mayıs ayında gelen kar sürprizi, bölge halkı kadar sosyal medyada da ilgi gördü. Göktepe'de oluşan beyaz örtü, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı