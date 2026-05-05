Mayıs ayında karla kaplanan ormanların eşsiz manzarası hayran bıraktı
Eskişehir'in yüksek kesimlerinde bulunan ormanlara yağan kar sonrası oluşan manzara, görenleri hayran bıraktı.
Seyitgazi ilçesinin yüksek kesimlerinde Mayıs ayında yağan kar vatandaşların gündelik yaşamını zorlaştırırken, beyaz örtü ile adeta kaplanan çam ormanları eşsiz manzaralar ortaya çıkardı. Karla kaplı ormanların eşsiz güzelliği havadan görüntülendi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı