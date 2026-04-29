Haberler

Mayıs ayında kar yağışı uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği tarafından yapılan meteorolojik uyarıda 1 Mayıs itibariyle hava sıcaklığının hissedilir derecede düşeceği yüksek kesimlerde ise kar yağışı beklendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada hava sıcaklığının düşeceği belirtilerek, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; ülkemizin 1 Mayıs 2026 Cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak serin ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi beklenmektedir. Halen mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bölgemiz genelinde hissedilir derecede azalarak önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıklardaki düşüşe bağlı olarak, özellikle bölgemizin yüksek kesimlerinde buzlanma ve don hadiselerinin görülmesi beklenmektedir. Yağışların genel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Düşük sıcaklıklar nedeniyle yüksek kesimlerde yerel zirai don riski bulunmaktadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak yayımlanacak tahminler ile meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir" denildi.

1-6 Mayıs 2026 tarihleri arasında bölgeye bağlı illerde beklenen en düşük hava sıcaklıkları ise şu şekilde olacak: "Kırıkkale; 1 ila 3, Çankırı; -1 ila 4, Bolu; 0 ila 2, Düzce; 3 ila 6, Zonguldak; 4 ila 7, Bartın; 3 ila 7 ve Karabük; 0 ila 5." - DÜZCE

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

