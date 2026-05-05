Mayıs ayında 30 yerleşim yerinin yolu kapandı

Van'da mayıs ayına rağmen etkili olan kar yağışı nedeniyle 30 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da mayıs ayında etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ile birlikte Başkale'de 2, Çatak'ta 20, Gürpınar ilçesinde ise 8 olmak üzere toplam 30 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapanan yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Meteorolojiden kar yağışı ve çığ uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağmurlu olması, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği belirtildi. Açıklamada, "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilmektedir. Rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman sert rüzgar şeklinde esmesi beklenmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - VAN

