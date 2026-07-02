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MASKİ'nin 7 arıtma tesisine 5 yıl daha çevre vizesi

MASKİ'nin 7 arıtma tesisine 5 yıl daha çevre vizesi
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MASKİ tarafından işletilen 7 atıksu arıtma tesisinin Çevre İzin Belgeleri, Bakanlık değerlendirmesi sonucu 5 yıl süreyle yenilendi. Tesisler çevre mevzuatına tam uyumla faaliyet gösterecek.

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından işletilen 7 atıksu arıtma tesisinin Çevre İzin Belgeleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı mevzuatı kapsamında yapılan değerlendirmelerin ardından 5 yıl süreyle yenilendi. Yenilenen belgelerle tesislerin çevre mevzuatına tam uyumla faaliyetlerini sürdüreceği belirtildi.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından işletilen 7 atıksu arıtma tesisinin Çevre İzin Belgeleri, tamamlanan başvuru ve değerlendirme süreçlerinin ardından 5 yıl süreyle yenilendi.

MASKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı tarafından işletilen Ahmetli, Durasıllı (Salihli), Gölmarmara, Karakurt (Kırkağaç), Karaoğlanlı (Şehzadeler), Kula ve Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisleri için Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında yenileme başvuruları gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yürütülen değerlendirme sürecinin olumlu sonuçlanmasının ardından, söz konusu tesislerin Çevre İzin Belgeleri 2026 yılı Haziran ayı itibarıyla 5 yıl süreyle yeniden düzenlendi.

Çevre mevzuatına tam uyum

MASKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, işletme sorumluluğunda bulunan tüm atıksu arıtma tesislerinde çevre mevzuatına tam uyumun sağlanması amacıyla çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, çevre izin süreçlerinin titizlikle takip edildiği, çevrenin korunmasına yönelik uygulamaların ise yasal yükümlülükler doğrultusunda kesintisiz olarak sürdürüldüğü ifade edildi.

Sürdürülebilir çevre yönetimi sürüyor

MASKİ Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı tarafından işletilen tüm tesislerde çevreye duyarlı işletme anlayışının benimsendiği vurgulanan açıklamada, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre yönetimi alanındaki uygulamaların tesislerin etkin ve verimli şekilde işletilmesine katkı sağladığı kaydedildi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, çevre yatırımlarının ve sürdürülebilir işletme anlayışının önümüzdeki dönemde de kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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