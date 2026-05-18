Mercimek tarlalarındaki renk cümbüşü kartpostallık görüntü sundu

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde mercimek tarlaları arasında açan gelincikler, havadan görüntülendi. Baharın gelişiyle kırmızıya bürünen tarlalar, ortaya kartpostallık manzaralar çıkardı.

Mazıdağı Ovası'ndaki arazilerde açan gelincik çiçekleri, bölgeyi adeta doğal fotoğraf stüdyosuna dönüştürdü. Dronla görüntülenen kırmızı tarlalar, görenleri hayran bıraktı. Tarlaların yanından geçen vatandaşlar araçlarını yol kenarına park ederek fotoğraf çekerken, bazı çiftler ise düğün öncesi çekimler için bölgeyi tercih etti.

Doğal güzelliğiyle dikkat çeken gelincik tarlaları, hem doğaseverlerin hem de fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline geldi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı