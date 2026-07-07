Akdeniz'de vatoz sürüsünün su yüzeyindeki görsel şöleni dron kamerasına yansıdı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçtiğimiz günlerde bir vatandaşın havalandırdığı dronun kamerasına çok sayıda vatoz balığı sürü halinde yakalandı. Akdeniz'in berrak sularında şölen oluşturan görüntüler, Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu'nu hayran bıraktı. Gökoğlu, "Mükemmel bir görüntü. Doğada bu tarz görüntüler nadir oluşur. Çok güzel bir ambiyans oluşturmuşlar. Öncelikle doğada bu tür vakalar çok az görülüyor" dedi.

Manavgat ilçesi İlarma Sahili'nde gün batımını çekmek isteyen amatör dron kullanıcısı Fatih Mehmet Püsküllüoğlu, dronu havaya kaldırdığı sırada 200-300 metre ilerledikten sonra deniz yüzeyinde yaklaşık 13 vatoz balığı kamerasına yansıdı. Vatoz balıklarının hareketli halini kayda alıp takip eden Püsküllüoğlu, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Püsküllüoğlu, inanılmaz bir deneyim yaşadığını ve ilk defa böyle bir şeye denk geldiğini aktardı.

"İnanılmaz bir andı"

Dron kamerasına sürü halinde vatoz balığı yansıyan Fatih Mehmet Püsküllüoğlu, "Dün akşam Manavgat İlarma Sahili'nde gün batımını çekmek için sahilde dron havaya kaldırdım. Yaklaşık 200-300 metre denize doğru ilerlediğimizde deniz içerisinde bir hareketlilik gördüm. Hareketlere doğru yaklaştığımda bir vatoz sürüsü vardı. Vatoz sürüsünü dron ile takip etmeye başladım. Çok heyecan verici bir andı benim için. İlk defa böyle bir şeye denk gelmiştim. Heyecan verici bir durum her zaman denk gelen bir durum değil. Vatozlar ile yaklaşık 5 dakika kadar birlikte uçtuk. Yanlarında da küçük küçük balıklar geliyordu. İnanılmaz bir andı" ifadelerini kullandı.

"Vatoz balıkları kritik seviyeye ulaşmış durumda"

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu görüntüler ile ilgili, "Görüntüyü çeken arkadaşımız çok güzel bir görüntü yakalamış. Mükemmel bir görüntü. Doğada bu tarz görüntüler nadir oluşur. Çok güzel bir ambiyans oluşturmuşlar. Öncelikle doğada bu tür vakalar çok az görülüyor. Vatoz türü kritik seviyede, nesli tükenmekte olan ve yok olmaya doğru bir tür yani kritik seviyeye ulaşmış. Görünen 13 bireylik çok güzel bir sürü. Özellikle bu tür doğada 2-6 arasında yavru verir. Vatozlar bildiğiniz üzere kıkırdaklı balıklar ve hızla nesilleri azalan türler. Bu nedenle videoda 13 kişilik bir sürü görüyoruz. Genellikle vatozlar balıkçı ağlarına vurduğu zaman sürü halinde dolandıkları için sürü olduğu gibi ağa vuruyor. Dolayısıyla bu şekilde yakalanıyorlar ve sürü yok oluyor. Bu nedenle gittikçe doğada azaldı" dedi.

"Vatozlar bu aylarda üremek için kıyıya yaklaşır"

Vatozların yavrularının besin ihtiyacını gidermek için kıyıya yaklaştıklarını ifade eden Prof. Dr. Gökoğlu "Bu dönem kıkırdaklı balıklar üremek için kıyıya yaklaşırlar. Yani kıyısal sulara yaklaşırlar. Yavrularının yaşamını garanti etmek ve besin açısından da zorluk çekmemeleri için yavrular kıyıya yakın yavrularını bırakırlar. Dolayısıyla kıyıya yanaşmış bir sürü bu. Geçişleri temmuzun sonuna ağustosun başına doğru artık kıyıdan çekilmeye ve derinlere gitmeye başlarlar" diye konuştu.

"Vatandaşlar vatozları görünce hiçbir şey yapmasınlar"

Vatandaşların denize girmesi konusunda endişelenmemeleri gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Gökoğlu, "Vatandaşlar vatozları gördüğünde hiçbir şey yapmasınlar. Zaten vatozlar denizlerin canlılarıdır. Vatandaşların korkmasına ve tedirgin olmasına gerek yok. Çünkü bunlar deniz canlıları yaşam alanları deniz olduğu için. Zararsız canlılar bunlar. Zaman zamanda kıyıda bu şekilde görülebilir. Özellikle zaten bu mevsimde kıyıya yanaştılar. Vatandaşlar korkmasınlar rahatlıkla denize girsinler" ifadelerini kullandı.

"Balıkçılar ağa takılan vatozları geri bıraksınlar"

Balıkçı ağına takılan vatozların canlı bir şekilde geri bırakılması gerektiğini aktaran Prof. Dr. Gökoğlu, "Balıkçılar ağa takılan vatozları yakaladığı zaman hemen geri bıraksınlar. Çünkü gerek Atlantik gerek Akdeniz de hızla nesilleri azalan türlerdir vatozlar. Bizim açımızdan ekonomik bir değeri yok ama bunlar ekosistemin bir parçası. Dolayısıyla balıkçılarımız yakaladığı zaman hiç bekletmeden canlı bir şekilde tekrar denize atmaları gerekiyor" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı