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Mağarada binlerce arının bal mesaisi kamerada

Mağarada binlerce arının bal mesaisi kamerada
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde doğa yürüyüşü yapan bir vatandaş, dağlık alandaki bir mağarada binlerce arının bal yaptığı anları cep telefonuyla kaydetti.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan bir vatandaş, dağlık alandaki bir mağarada binlerce arıyla karşılaştı. Büyük bir uğultunun yükseldiği mağarada arıların hummalı şekilde bal yaptığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yaklaşık bin 200 rakımlı dağlık bölgede doğa yürüyüşü yapan bir vatandaş, mağaralardan birinin içerisinde binlerce arının bulunduğunu fark etti. Mağaraya yaklaştıkça yükselen yoğun uğultu dikkat çekerken, içerideki arıların kaya yüzeylerinde oluşturdukları peteklerde hummalı şekilde bal yaptığı görüldü.

Karşılaştığı ilginç manzarayı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alan vatandaşın görüntülerinde, mağaranın duvarlarını kaplayan binlerce arının durmaksızın çalıştığı, yoğun uğultunun mağara içerisinde yankılandığı anlar yer aldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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