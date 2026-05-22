Malatya'da dağ keçileri görüntülendi
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sarp kayalıklarda dolaşan dağ keçileri, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Doğanşehir'e bağlı Erkenek Mahallesi Eski Erkenek Tüneli mevkiinde kaydedilen görüntülerde, yaban keçilerinin sarp kayalıklar üzerinde dolaşarak beslenmeye çalıştığı anlar yer aldı. Avlanması yasak olan yaban keçilerinin bir süre bölgede dolaştıktan sonra gözden kaybolduğu görüldü.
O anlar ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
