Haberler

Malatya Akçadağ'da kurttan kaçtığı belirtilen keçi dağlık alanda mahsur kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya Akçadağ'da kurttan kaçtığı belirtilen keçi dağlık alanda mahsur kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Resuluşağı Mahallesi'nde kurttan kaçtığı belirtilen evcil bir keçi dağlık alanda mahsur kaldı. Mahalle sakinleri keçiyi kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kurttan kaçtığı belirtilen evcil bir keçi dağlık alanda mahsur kaldı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Akçadağ ilçesine bağlı Resuluşağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kurttan kaçtığı belirtilen evcil keçi dağlık bölgeye sığındı. Uzun süredir bölgede mahsur kalan keçiyi kendi imkanlarıyla kurtarmak isteyen mahalle sakinleri, başarılı olamadı. Bölge sakinlerinden Eyüp Toydaş, keçinin kurttan kaçarak bölgeye sığındığını ve uzun süredir burada mahsur kaldığını belirterek kendi imkanlarıyla kurtarma çalışması yaptıklarını ve sonuç alamadıklarını söyledi.

Mahalle Muhtarı Ramazan Karaman da keçinin kurtlardan kaçarak dağlık bölgede mahsur kaldığını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Havalimanında şoke eden manzara! Pantolonundan 10 kuş çıktı

Pantolonundaki şişliği fark edip çevirdiler, içinden çıkanlar olay
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canına kıyan 'Trafiğin Ablası'yla ilgili kahreden ayrıntı

Canına kıyan 'Trafiğin Ablası'yla ilgili kahreden ayrıntı
Yahşihan Belediyesi soruşturması genişliyor: 9 şüpheli gözaltında, 2 bin 31 taşınmaza el konuldu

AK Partili belediyeye yeni operasyon! 2 bin 32 taşınmaza el konuldu
Sokak ortasında kadına dehşeti yaşattı! Boğazını sıkıp yerde böyle sürükledi

Sokak ortasında dehşeti yaşattı! Kadının yardım çığlıkları yürek yaktı
Yılların rekabeti böyle bitti! Ronaldo'dan Messi'ye olay yorum

Ronaldo'dan bomba Messi hamlesi! Sosyal medya yıkıldı
Can Yaman yine imaj değiştirdi! Sakallarını kesince bambaşka biri oldu

Sakallar gitti, bambaşka biri geldi
Merdivenden düşen Merve Özbey'den hastane paylaşımı: Gün 3

Sahnede düşüp hastanelik olmuştu! Merve Özbey'den haber var
Taliban yetkilisinden skandal sözler: Kadınların aklı yok, akılları kıttır

Ağzından çıkanlar dünyayı ayağa kaldırdı