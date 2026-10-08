Malatya Akçadağ'da kurttan kaçtığı belirtilen keçi dağlık alanda mahsur kaldı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kurttan kaçtığı belirtilen evcil bir keçi dağlık alanda mahsur kaldı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Akçadağ ilçesine bağlı Resuluşağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kurttan kaçtığı belirtilen evcil keçi dağlık bölgeye sığındı. Uzun süredir bölgede mahsur kalan keçiyi kendi imkanlarıyla kurtarmak isteyen mahalle sakinleri, başarılı olamadı. Bölge sakinlerinden Eyüp Toydaş, keçinin kurttan kaçarak bölgeye sığındığını ve uzun süredir burada mahsur kaldığını belirterek kendi imkanlarıyla kurtarma çalışması yaptıklarını ve sonuç alamadıklarını söyledi.

Mahalle Muhtarı Ramazan Karaman da keçinin kurtlardan kaçarak dağlık bölgede mahsur kaldığını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı